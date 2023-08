Idoso é preso por importunação sexual contra jovem em Apucarana

Um idoso, de 82 anos, foi preso por suspeita de importunação sexual contra uma jovem, de 18 anos, no Terminal Urbano de Apucarana, região central da cidade. O crime aconteceu por volta das 18h40 desta segunda-feira (21).

continua após publicidade

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, contou aos policiais que estava no terminal com sua mãe quando um senhor perguntou diversas vezes se as duas iriam pegar o ônibus da linha “Catuaí” e chegou bem próximo da garota contando dinheiro e piscando várias vezes para ela.

- LEIA MAIS: Polícia Rodoviária apreende mais de12 mil maços de cigarro em Rolândia

continua após publicidade

Ainda conforme a vítima, quando sua mãe falou com idoso que iria tomar providências, o homem alegou surdez e entrou pela porta traseira do ônibus da linha "Catuaí”, momento este que foi fechado a porta, com isso, o senhor passou por baixo da roleta com o intuito de sair pela porta da frente, pois estava aberta. O idoso foi contido pelo fiscal do terminal e o motorista do ônibus.

O homem foi conduzido por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) para a delegacia. A vítima e sua mãe também foram prestar esclarecimentos.

Siga o TNOnline no Google News