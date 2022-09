Idoso é preso por agredir mulher por causa de utensílios domésticos

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O caso de violência doméstica, com lesão corporal, resultou na prisão do agressor, de 68 anos

Um aposentado de 68 anos, morador do Pirapó, foi preso nesta sexta-feira (10), em Apucarana, acusado de lesão corporal e violência doméstica, contra a companheira, uma mulher de 43 anos. Ele agrediu a mulher ao discutir por conta do desaparecimento de alguns utensílios domésticos.

A Polícia Militar foi chamada por funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Walter Lazarini, que fica no Pirapó. Eles estavam atendendo a uma mulher que deu entrada na unidade, por volta das 9 horas, com uma lesão na cabeça, um corte que teria sido provocado pelo companheiro, num caso de violência doméstica.

Na UBS, a mulher relatou que houve um desentendimento com o companheiro, um homem de 68 anos, e que ele, em dado momento, a teria agarrado pelo cabelo e batido a cabeça dela diversas vezes no chão, causando o corte. A mulher disse que quando as coisas se acalmaram na casa, ela procurou atendimento na UBS.

Os policiais foram ao endereço da vítima e encontraram o agressor no local. Ele confirmou o desentendimento com a mulher, por conta do sumiço de vários utensílios. No entanto, o homem disse que a mulher teria tentado agredi-lo e que ele a segurou para evitar. Segundo ele, quando a soltou, ela teria caído e batido a cabeça na quina da porta, o que teria causado a lesão.

A mulher, depois dos atendimentos iniciais na UBS, foi encaminhada pela Samu para a UPA, em Apucarana. Ela sofreu um corte de aproximadamente quatro centímetros, que precisou ser suturado e a mulher ficou sob observação. A mulher confirmou as denúncias contra o homem, manifestando desejo de representar contra ele, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, em Apucarana.

