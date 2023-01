Idoso é picado por escorpião-amarelo em bairro de Apucarana

Da Redação

Moradora do Jardim Figueira encontrou um escorpião dentro de sua casa

Um idoso, morador do Jardim Figueira, em Apucarana, norte do Paraná, foi picado por um escorpião. O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima ao Hospital da Providência.

Segundo Mauro de Aguiar Almeida, coordenador da Divisão de Endemias de Apucarana, o caso aconteceu nesta semana. O idoso, que está de mudanças na casa nova, dormia no chão quando foi atacado pelo animal da região do pé. Ele foi levado ao hospital com dores, mas, a princípio, está bem.

Uma outra moradora do bairro, Stephane Samara, entrou em contato com o TNOnline e relatou que na noite da última quarta-feira (18) encontrou um escorpião dentro de sua casa e matou o animal por ter uma filha de quase 1 ano.

"Ele estava entrando no meu quarto quando vi e como tenho uma bebezinha não pensei duas vezes e matei. Aqui tem muitas casas com mato, quintal com entulho. Imagina agora o medo que estou de ter mais", disse a moradora.

De acordo com Mauro, os escorpiões estão aparecendo em bairros da região oeste de Apucarana e orienta os moradores alguns cuidados para evitar a presença do animal: "É importante deixar o quintal limpo, fechar as frestas debaixo da porta, bater sempre os sapatos e as roupas antes de usar, olhar pelo chão principalmente de noite, que é quando ele sai para caçar, ter tela na janela, proteger os ralos", disse.

A Divisão de Endemias de Apucarana já identificou que trata-se de um Titius Serrulatus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, mas o laudo definitivo é da Secretaria de Saúde do Estado, órgão onde o animal será encaminhado.

