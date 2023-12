Idoso é levado à UPA após ser atropelado em Apucarana

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada na manhã deste sábado (16) para atender a um acidente de trânsito. De acordo com as informações da corporação, um idoso de 71 anos foi atropelado por um veículo por volta das 10h em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo repassado à equipe do TnOnline, o atropelamento ocorreu na Rua Presidente Getúlio Vargas, situada no bairro Jardim Ponta Grossa. Os socorristas foram chamados para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi atingida por um Volkswagen Gol.

Ao chegarem no local da ocorrência, os bombeiros encontraram o homem consciente. O atropelado sofreu algumas escoriações e, por questão de segurança à saúde, foi levado pela equipe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os devidos cuidados.

