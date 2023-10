Idoso é encontrado morto em residência no Jardim Ponta Grossa

Rua Emílio de Menezes, esquina com a Rua Dom Pedro, no Jardim Ponta Grossa

José Aureliano da Silva Sobrinho, 71 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Rua Emílio de Menezes, esquina com a Rua Dom Pedro I, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná, nesta terça-feira, (17).

continua após publicidade

Conforme a Polícia Militar (PM), a sobrinha do idoso foi visitá-lo e chamou pelo homem várias vezes, mas como ele não respondeu, ela decidiu arrombar a porta. Quando ela entrou na casa, encontrou o tio caído ao lado da cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado, porém, constatou que o homem já estava morto.

- LEIA MAIS: Homem armado ameaça mulher e tenta roubar cofre de loja em Apucarana

continua após publicidade

A PM acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica para verificar se foi morte natural ou se foi um crime contra a vida. Conforme a PM, ao entrar na residência, o homem foi encontrado com bastante sangue na região do nariz. Não se sabe se o ferimento foi causado pela queda da cama ou se ele foi atingido por um golpe com alguma ferramenta.

No local, a polícia civil analisou a residência e o corpo do idoso e constatou que foi morte natural.

"Fomos acionados para um local de morte. Acionamos o IML e a perícia. Chegamos ao local e fizemos a primeira averiguação. Constatamos que não havia nenhum sinal de crime no imóvel. As portas estavam intactas, não há havia sinal de arrombamento. Percebemos, a olho nu, que se tratava uma morte natural, decorrente de não haver lesões no corpo. Segundo a perícia, o idoso está morto há pelo menos 30 horas”, explicou o investigador Freitas.

continua após publicidade

A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

José Aureliano da Silva Sobrinho, 71 anos, foi encontrado caído ao lado da cama pela sobrinha tnonline

Siga o TNOnline no Google News