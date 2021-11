Da Redação

Idoso e cães morrem após casa pegar fogo em Apucarana

O incêndio que vitimou um idoso em Apucarana, no norte do Paraná, também provocou a morte de oito cães. Na casa, que ficou completamente destruída, morava uma protetora de animais. O fogo começou por volta das 5h40 desta sexta-feira (19), na Rua Franko esquina com a Rua Marechal Floriano na região do Bairro da Igrejinha.

continua após publicidade .

A casa era de madeira e o idoso, Moacir Fernandes Dornelas, de 74 anos, acamado, morreu dentro da residência. "Viemos para o local e por volta das 6h15 encontramos um morador vítima desse incêndio. Ele morava com um outro familiar, uma irmã, que conseguiu sair", informou os Bombeiros.

Segundo testemunhas, a mulher pediu por socorro, ainda tentou voltar para retirar o irmão, mas o fogo se alastrou muito rápido. Os Bombeiros conseguiram salvar vários cachorros que estavam na casa.

continua após publicidade .

A Polícia Civil de Apucarana e o Instituto Médico Legal, IML, também atenderam a ocorrência. O capitão Xisto André, fala sobre o assunto.



Idoso e cães morrem após casa pegar fogo em Apucarana - Vídeo por: Reprodução

O coordenador do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), Luan Guapuruvu, informou que 23 cães viviam na casa com a protetora. "Quando chegamos, já encontramos seis cães carbonizados, um outro cão também foi encontrado sem vida na casa, mas ele não estava carbonizado. Nós resgatamos dois animais com vida, porém, um ao chegar no centro não resistiu e o que sobreviveu segue recebendo tratamento", explica.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com Luan, onze cães já foram encontrados. "Esses cães vão ficar em um quintal, perto de onde aconteceu o acidente e a protetora quer continuar cuidando deles. A Maria José, que morava na casa, é protetora, ela abriga os cães e é bastante conhecida na comunidade, infelizmente aconteceu o incêndio, ela perdeu o irmão", finaliza. Veja:

Idoso e cães morrem após casa pegar fogo em Apucarana - Vídeo por: Reprodução