Idoso é atropelado por carro em Apucarana; Siate é chamado

Siate dos Bombeiros foi ao local para atender o idoso

Um idoso de 75 anos foi atropelado por um carro no final da tarde desta quarta-feira (26), na Rua Colonial, na região do Jardim das Flores, próximo ao Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado e atendeu o idoso, que foi encaminhado para atendimento médico. Contudo, ele sofreu apenas ferimentos leves, segundo os socorristas.

O veículo, de acordo com testemunhas, era um Fiat Uno. As causas do atropelamento não foram informadas.

Esse foi o segundo atropelamento em Apucarana nesta quarta. Pouco antes, um motociclista atropelou um pedestre no centro da cidade, no cruzamento das ruas Ponta Grossa e Renê Camargo. O condutor da moto, o passageiro e o pedestre foram atendidos pelo Siate.

