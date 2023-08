Idoso é atropelado de "raspão" ao lado do Hospital da Providência

Um idoso, de 73 anos de idade, foi atropelado de "raspão" por um carro enquanto atravessava a Rua Rio Branco, na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (15).

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, o atropelamento aconteceu ao lado do Hospital da Providência. O atendimento foi prestado pelos socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O idoso foi atingido de "raspão" pelo veículo e sofreu apenas ferimentos leves. Após ter feito curativos, a vítima recusou ser encaminhada para o hospital e foi embora. O motorista do carro também foi liberado do local do acidente.

Como o acidente não foi considerado grave, equipes da Polícia Militar (PM) sequer foram acionadas para a ocorrência.

