Dois suspeitos abordaram a vítima no Núcleo Afonso Camargo; dívida teria origem em negociação feita pelo filho com um suposto agiota

Um homem de 66 anos foi alvo de ameaças na tarde desta segunda-feira (23) enquanto caminhava pela Rua Sibipiruna, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16h10 para atender a ocorrência.

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Segundo o relato da vítima aos policiais, dois homens desconhecidos o abordaram em via pública. Um dos suspeitos exigiu o pagamento imediato de uma dívida e afirmou que, caso o valor não fosse quitado, levaria o idoso para outro local para "resolver a situação de outra forma". Após as intimidações, a dupla fugiu sem deixar pistas.

O homem explicou à polícia que havia entregue anteriormente três cheques seus ao filho, nos valores de R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil — somando R$ 40 mil. Ainda de acordo com o relato, o filho teria repassado esses cheques a um morador da região rural do Barreiro, suspeito de atuar com agiotagem.

A vítima não soube informar detalhes sobre as características físicas ou as roupas dos suspeitos. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou o idoso a acionar a emergência imediatamente caso os homens retornem, além de procurar a Polícia Civil para formalizar a denúncia.