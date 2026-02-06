Leia a última edição
OCORRÊNCIA

Idoso é ameaçado com facão pelo atual da ex-companheira em Apucarana

Vítima de 69 anos relatou que o atual companheiro de sua ex-esposa utilizou a arma branca para intimidá-lo

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 08:36:13 Editado em 06.02.2026, 08:36:07
Idoso é ameaçado com facão pelo atual da ex-companheira em Apucarana
O idoso foi ameaçado pelo atual companheiro da ex dele

Um homem de 69 anos procurou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (5) após ser alvo de uma ameaça no Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana. O suspeito teria utilizado um facão para intimidar a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso relatou aos policiais que está separado da esposa e que ambos residem em locais diferentes. Ele afirmou que a mulher mantém um novo relacionamento e que, durante a data de hoje, o atual companheiro dela o confrontou.

A vítima detalhou que o homem estava armado com facão e o ameaçou. Diante do risco, o idoso se afastou imediatamente do local e acionou a Polícia Militar para registrar o fato.

A equipe policial prestou atendimento no local e orientou a vítima sobre os procedimentos legais e o prazo para representação criminal contra o autor das ameaças. O suspeito não foi localizado.

