Idoso é amarrado em roubo a sítio de Apucarana; dupla estava armada e levou carro

Vítima de 66 anos foi rendida enquanto ordenhava vacas; bandidos fugiram com o dinheiro da venda de queijos, celular e um Toyota Corolla

Um idoso de 66 anos foi feito refém durante um assalto em sua propriedade rural na manhã desta segunda-feira (3). O roubo foi registrado na Estrada do Barreiro, na Colônia dos Novos Produtores, em Apucarana. Dois assaltantes armados invadiram o local, amarraram a vítima e fugiram levando dinheiro, pertences e o carro da família.

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De acordo com o relato do morador à Polícia Militar (PM), a ação criminosa ocorreu por volta das 8 horas. A vítima estava na área externa do sítio, ordenhando suas vacas, quando foi surpreendida. A dupla — descrita como dois homens magros, usando roupas escuras e blusas com os capuzes cobrindo os rostos — apontou armas de fogo para o idoso e anunciou o assalto.

Os invasores amarraram os braços do morador para trás com uma corda e o forçaram a entrar na residência. Sob constantes ameaças, os criminosos exigiram que o idoso entregasse armas de fogo. Ao serem informados de que não havia armamento na casa, passaram a pedir dinheiro.

Os assaltantes vasculharam o local e levaram um pote contendo moedas e notas de baixo valor, que a vítima utilizava como troco para a venda de queijos. Além do dinheiro, a dupla roubou um aparelho celular preto, a chave de um Fiat Uno e fugiu levando o veículo do idoso, um Toyota Corolla prata (ano 2011).

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Antes de deixarem a propriedade, os criminosos também amarraram as pernas do morador e o deixaram no sofá da sala, para atrasar qualquer pedido de socorro. Minutos após perceber que os assaltantes haviam fugido, a vítima conseguiu se soltar das cordas e caminhou até o sítio de um vizinho, onde pediu ajuda e acionou a polícia.

Diversas equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região rural e bairros arredores para tentar localizar os autores do crime e o veículo roubado. As diligências continuam, mas até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.