Da Redação

Idoso é agredido e idosa ameaçada durante assalto em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender um roubo agravado durante a noite desta sexta-feira, 08, na Rua Natividade, na região central da cidade.

continua após publicidade .

Segundo informações da filha do casal, quatro indivíduos armados renderam os idosos quando o pai dela saiu para fora da residência para fumar. Ela informou que ele e a mãe foram rendidos, amarrados e levados para o interior da casa. O idoso ainda foi agredido pelos bandidos.

Ainda segundo o relato das vítimas, os assaltantes a todo momento pediam pela filha do casal, dizendo que iriam esperar ela chegar até residência. Um dos assaltantes ficou cuidando do casal de idosos e os outros três ficaram revirando a casa para encontrar produtos de valor.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, foram levados vários produtos eletrônicos, perfumes, dinheiro, talão de cheques e joias.

A idosa relatou que a todo momento os bandidos ficaram ameaçando o casal com uma foice e com um vidro de veneno, dizendo que iam dar o produto para eles beberem se não entregassem o dinheiro. Ela contou ainda que os assaltantes bateram muito no seu esposo e que ele ficou bastante machucado. O idoso foi encaminhado para Hospital da Providência, onde está em observação.

Ainda de acordo com o boletim, as armas usadas pelos assaltantes foram uma longa cano serrado, pistola e revólver. Segundo as vítimas, todos os homens estavam armados aparentando ser jovens, estatura média e de cor parda, capuz escuro e badana escura no rosto.

A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes.