Idoso é agredido e feito de refém por ladrões em Apucarana

Um idoso, de 60 anos, foi feito de refém na noite desta quarta-feira (8), na Estrada do Biguaçu, na Colônia Esperança, em Apucarana, por pelo menos quatro criminosos que o agrediram e roubaram uma retroescavadeira. No entanto, o objeto não era da vítima e até agora o proprietário não foi localizado pela Polícia Militar (PM). Os ladrões fugiram do endereço e ainda não foram encontrados pela equipe.

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi a própria vítima. A equipe se deslocou até o endereço e encontrou o solicitante, um senhor, de 60 anos, que estava nervoso e com um corte no lábio superior do lado direito. Ele disse aos policiais que por volta das 21 horas, desta quarta, estava retornando para a sua casa de moto, quando foi abordado por dois homens encapuzados.

Ainda de acordo com a vítima, os autores fizeram o homem descer do veículo e o agrediram com um soco na região da boca. Neste momento, o senhor conseguiu ver outros homens levando uma retroescavadeira amarela, que foi colocada em cima de um caminhão, do tipo reboque.

A vítima, conforme o boletim, foi levada para um matagal distante do endereço e lá permaneceram com ele por mais ou menos três horas. Além disso, os criminosos tiraram fotos dos documentos pessoais da vítima e fugiram do local. Segundo a PM, o proprietário da retroescavadeira não foi localizado ou identificado, e a vítima foi orientada pelos policiais.