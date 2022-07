Idoso é agredido ao usar facão para convencer enteado a ir à escola

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - o idoso pegou um facão durante discussão com enteado e acabou ferido na mão

Um idoso, de 78 anos, morador da região da Vila Reis em Apucarana, foi ferido na mão esquerda, com dois cortes, no final da manhã desta sexta-feira (29), em uma confusão familiar. O homem teve um desentendimento com um adolescente de 14 anos, seu enteado.

O idoso confessou, durante o registro da ocorrência, que tem dificuldades de relacionamento com o garoto e que há tempos vem enfrentando uma série de problemas e que, até por isso, já havia entrado em contato com o Conselho Tutelar, em outras ocasiões, pedindo ajuda.

Nesta sexta-feira, a briga começou quando o padrasto tentava convencer o rapaz a ir para a escola. Durante a discussão, no entanto, o idoso teria pegado um facão, elevando o tom de ameaça para o menor ir para a escola. No entanto, o garoto conseguiu tirar o facão da mão do padrasto, quando o homem sofreu dois cortes na mão esquerda.

A polícia militar foi ao local, nas margens da BR 376, na Vila Reis e, diante dos fatos, fez a apreensão do menor, por lesão corporal. O rapaz foi encaminhado, junto com o padrasto, para a 17ª Subdivisão Policial, para as providências cabíveis. A arma, um facão de cortar cana, também foi entregue na delegacia.

