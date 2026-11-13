Idoso é achado com ferimento grave na cabeça em Apucarana
Vítima de aproximadamente 70 anos foi socorrida no Residencial Fariz Gebrim e encaminhada ao Hospital da Providência
Um homem de cerca de 70 anos foi encontrado caído e inconsciente em uma via pública na noite desta sexta-feira (13), em Apucarana (PR). O caso ocorreu na Avenida Iêdo Marques, localizada no Residencial Fariz Gebrim.
LEIA MAIS: Homem e mulher ficam feridos em colisão entre motos em Apucarana
Equipes do Corpo de Bombeiros e a unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o resgate. A vítima apresentava um grande sangramento na cabeça com traumatismo cranioencefálico (TCE), recebendo os primeiros socorros ainda no local antes de ser estabilizada. O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência.
A filha da vítima acompanhou o atendimento e relatou às autoridades que o homem tem o costume de caminhar pelas ruas do bairro rotineiramente. A Polícia Militar também compareceu ao endereço para isolar a área e levantar as primeiras informações. Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou os ferimentos, e as circunstâncias do caso seguem sob investigação.