Idoso de 90 anos está desaparecido desde sexta em Apucarana; veja

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas por Vicente Luiz da Cunha, de 90 anos, na noite deste sábado (24), em Apucarana. O idoso desapareceu no Distrito do Pirapó, na sexta-feira (23), por volta das 16 horas.

continua após publicidade

Conforme a tenente Ana Paula Zanlorenzi, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pelo idoso durante a tarde deste sábado com o apoio das equipes do Canil do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana. Também auxiliou nas buscas um profissional que operou um drone para a verificação aérea da região. Amigos e familiares do idoso também estiveram presentes durante as buscas.

A tenente ainda informou que as buscas serão retomadas assim que surgirem novos indícios e informações do paradeiro do idoso, pois, durante as buscas, surgiu a hipótese que Vicente possa ter sumido na zona urbana e não na zona rural como foi informado a princípio.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Bombeiros fazem buscas por idoso desaparecido em Apucarana

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Vicente Luiz da Cunha foi visto pela uma vez na Avenida André Hernandes, próximo a um açougue no Distrito do Pirapó. Ele utilizava um tênis preto com uma listra vermelha, calça e moletom cinzas, camisa azul e um boné, que também é cinza. Conforme a família, o idoso está sem os documentos. (Veja o vídeo das buscas).

continua após publicidade

Os bombeiros e os familiares fizeram neste sábadoas buscas pelo homem entre o Distrito do Pirapó e a divisa com Cambira. Até o momento, não há nenhuma pista do idoso.

continua após publicidade

Informações podem ser repassadas pelo telefone (43) 99910-9963 e também pelo 193 dos Bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News