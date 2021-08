Da Redação

Idoso de 90 anos cai e bate a cabeça em Apucarana

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados na tarde desta quarta-feira (4), para socorrer um idosos que sofreu uma queda no Jardim Ponta Grossa.

continua após publicidade .

Conforme a equipe, no local foi constatado que o idoso de 90 anos perdeu o equilíbrio, caiu dentro da própria casa e bateu a cabeça. "Encontramos o idoso com um ferimento considerável na cabeça, mas ele estava consciente, só não se lembrava do que tinha acontecido, realizamos a imobilização e levamos o idoso para UPA", informou os Bombeiros.