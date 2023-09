Idoso de 88 anos colide carro com traseira de caminhão em Apucarana

Carro se chocou com a quina da traseira do caminhão

Um idoso de 88 anos bateu o carro que estava dirigindo, na traseira de um caminhão, na manhã desta terça-feira (26), em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima teve apenas ferimentos leves.

A colisão aconteceu na Avenida Minas Gerais, em frente ao antigo posto Vila Nova. Segundo o motorista, ele estava dirigindo sentido Avenida Curitiba. Quando se aproximou do semáforo, ele acabou não conseguindo parar e colidiu com a traseira do caminhão.

O Copo de Bombeiros foi acionado e, de acordo com os socorristas, a informação era de que o idoso estava preso nas ferragens, mas quando os bombeiros chegaram o homem já havia saído do veículo.

Ele foi atendido no local, e por conta de estar com um ferimento no braço, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento médico.

