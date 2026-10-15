Idoso de 83 anos é preso em Apucarana suspeito de abusar da própria neta
Caso foi descoberto após a criança, que já apresentava sinais de ansiedade, relatar os toques inapropriados
Um homem de 83 anos foi preso preventivamente suspeito de abusar sexualmente da própria neta, uma criança, em Apucarana, no norte do Paraná. A prisão foi solicitada pela Polícia Civil após o avô materno ser apontado como autor de atos libidinosos contra a menina. A investigação foi conduzida pela delegada Luana Lopes, titular da Delegacia da Mulher de Apucarana. A prisão ocorreu na última terça-feira (13).
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A descoberta do crime ocorreu no ambiente familiar, durante uma conversa cotidiana. Ao vestir a filha com um vestido que estava ficando curto, a mãe sugeriu que ela usasse um short por baixo para proteger a região íntima. Nesse momento, a criança revelou que, caso estivesse sem a peça, o avô a tocava de forma inapropriada, fazendo gestos que indicavam a boca e as partes íntimas. Antes da revelação, a vítima já vinha apresentando dores abdominais sem causa biológica aparente e sinais de ansiedade, o que havia motivado a mãe a buscar acompanhamento psicológico para a filha.
Após o relato inicial, a menina passou por escuta especializada, procedimento padrão em casos de violência contra menores. Durante a oitiva, ela confirmou que os episódios se repetiram diversas vezes, principalmente quando ficava na casa dos avós maternos. Segundo as informações colhidas pela Polícia Civil, o suspeito tinha o costume de buscar a neta na escola e aproveitava os momentos em que assistiam à televisão no sofá para praticar os abusos por baixo da roupa da criança. Diante da gravidade dos fatos e das provas reunidas no inquérito, a delegada representou pela prisão preventiva do idoso, que foi prontamente deferida e cumprida, deixando-o agora à disposição da Justiça.