Idoso de 83 anos é atropelado por carro no Jardim Colonial

Um idoso, de 83 anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro, modelo Fiat Uno, na noite desta sexta-feira (19), no cruzamento das ruas Guaianases e Aimorés, no Jardim Colonial, em Apucarana, norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu a vítima. Segundo os socorristas, o homem sofreu ferimentos considerados leves na cabeça e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A condutora do carro contou que não percebeu o idoso atravessando a rua.

