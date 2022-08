Idoso de 80 anos tem casa invadida por assaltantes em Apucarana

Da Redação

Idoso de 80 anos teve a casa invadida por dois assaltantes na madrugada de sexta

Um idoso, de 80 anos, foi vítima de assalto durante a manhã desta sexta-feira (19), em Apucarana. O crime aconteceu na residência da vítima, localizada na Rua Doutor Nagib Daher, no centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima disse que durante a madrugada dois homens, supostamente armados, invadiram sua residência e deram voz de assalto.

A dupla levou uma televisão, celular e uma quantia em dinheiro não informada pela PM. A vítima disse ainda que demorou para acionar a polícia porque ficou com medo de os assaltantes retornarem.

Buscas foram realizadas nas redondezas, no entanto, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

QUADRILHA INVADE SÍTIO NO PIRAPÓ

Na noite de sexta-feira (19), quatro homens armados invadiram uma propriedade rural no Distrito do Pirapó, também em Apucarana, próximo a fazenda Ubatuba. As vítimas contaram que por volta das 19 horas, os homens deram voz de assalto e amarraram todos os moradores da residências. Depois, fugiram levando objetos da casa e um Fiat Strada. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, porém até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

