TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
VIOLÊNCIA

Idoso de 79 anos leva soco de vizinho por causa de infiltração em Apucarana

Após o ocorrido, o homem procurou ajuda na casa de um neto, de onde a Polícia Militar foi acionada

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 08:17:47 Editado em 02.05.2026, 08:17:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idoso de 79 anos leva soco de vizinho por causa de infiltração em Apucarana
Autor Confusão teria começado ainda pela manhã por conta de um desentendimento entre moradores relacionado a uma possível infiltração causada pela instalação inadequada de um rufo entre as residências - Foto: Google Street View

Um idoso de 79 anos ficou ferido após um desentendimento com um vizinho na tarde desta sexta-feira (01), no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo relato feito à polícia, a confusão teria começado ainda pela manhã por conta de um desentendimento entre moradores relacionado a uma possível infiltração causada pela instalação inadequada de um rufo entre as residências.

De acordo com o boletim da PM, por volta das 17h40, o vizinho teria ido até o portão da casa da vítima, feito menção de estar armado e, em seguida, desferido um soco na boca do idoso, causando lesão no lábio inferior.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ocorrido, o homem procurou ajuda na casa de um neto, de onde a Polícia Militar foi acionada. Posteriormente, ele retornou para a residência e aguardou a chegada da equipe.

Em contato com o suspeito, de 56 anos, os policiais constataram sinais de embriaguez. Ele negou as agressões e a alegação de que teria insinuado estar armado. Segundo sua versão, há desavenças anteriores entre as partes e, ao tentar conversar com o idoso, teria sido ofendido verbalmente. Ainda conforme relatou, a vítima teria desferido um chute em sua perna, fazendo com que perdesse o equilíbrio.

Diante das versões divergentes, as partes foram orientadas sobre os procedimentos legais e o boletim de ocorrência foi registrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV