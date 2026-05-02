Idoso de 79 anos leva soco de vizinho por causa de infiltração em Apucarana
Após o ocorrido, o homem procurou ajuda na casa de um neto, de onde a Polícia Militar foi acionada
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Um idoso de 79 anos ficou ferido após um desentendimento com um vizinho na tarde desta sexta-feira (01), no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).
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Segundo relato feito à polícia, a confusão teria começado ainda pela manhã por conta de um desentendimento entre moradores relacionado a uma possível infiltração causada pela instalação inadequada de um rufo entre as residências.
De acordo com o boletim da PM, por volta das 17h40, o vizinho teria ido até o portão da casa da vítima, feito menção de estar armado e, em seguida, desferido um soco na boca do idoso, causando lesão no lábio inferior.
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Após o ocorrido, o homem procurou ajuda na casa de um neto, de onde a Polícia Militar foi acionada. Posteriormente, ele retornou para a residência e aguardou a chegada da equipe.
Em contato com o suspeito, de 56 anos, os policiais constataram sinais de embriaguez. Ele negou as agressões e a alegação de que teria insinuado estar armado. Segundo sua versão, há desavenças anteriores entre as partes e, ao tentar conversar com o idoso, teria sido ofendido verbalmente. Ainda conforme relatou, a vítima teria desferido um chute em sua perna, fazendo com que perdesse o equilíbrio.
Diante das versões divergentes, as partes foram orientadas sobre os procedimentos legais e o boletim de ocorrência foi registrado.