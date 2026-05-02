Idoso de 79 anos leva soco de vizinho por causa de infiltração em Apucarana

Um idoso de 79 anos ficou ferido após um desentendimento com um vizinho na tarde desta sexta-feira (01), no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

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Segundo relato feito à polícia, a confusão teria começado ainda pela manhã por conta de um desentendimento entre moradores relacionado a uma possível infiltração causada pela instalação inadequada de um rufo entre as residências.



De acordo com o boletim da PM, por volta das 17h40, o vizinho teria ido até o portão da casa da vítima, feito menção de estar armado e, em seguida, desferido um soco na boca do idoso, causando lesão no lábio inferior.

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Após o ocorrido, o homem procurou ajuda na casa de um neto, de onde a Polícia Militar foi acionada. Posteriormente, ele retornou para a residência e aguardou a chegada da equipe.

Em contato com o suspeito, de 56 anos, os policiais constataram sinais de embriaguez. Ele negou as agressões e a alegação de que teria insinuado estar armado. Segundo sua versão, há desavenças anteriores entre as partes e, ao tentar conversar com o idoso, teria sido ofendido verbalmente. Ainda conforme relatou, a vítima teria desferido um chute em sua perna, fazendo com que perdesse o equilíbrio.

Diante das versões divergentes, as partes foram orientadas sobre os procedimentos legais e o boletim de ocorrência foi registrado.