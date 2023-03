Idoso de 79 anos é preso após importunar adolescente em Apucarana

Da Redação

O idoso foi preso na tarde desta quarta

Um idoso, de 79 anos, foi preso por importunação sexual contra uma adolescente, de 15 anos, que estava aguardando o transporte coletivo, no final da manhã desta quinta-feira (23), em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada pela mãe da jovem.

A garota contou que estava sentada no interior do Terminal Urbano aguardando o ônibus com destino ao Núcleo Marcos Freire e o idoso sentou ao lado dela. A jovem disse que ele colocou a mão dentro da calça e ficou fazendo movimentos como se estivesse se masturbando.

A adolescente ainda disse que quando ela olhava para ele, o idoso parava o movimento com a mão, mas logo começava o ato novamente. Muito assustada, a garota se levantou, foi para o outro lado do terminal e ligou para a mãe dela.

A mãe imediatamente ligou no 190 e denunciou o crime. A equipe foi até o terminal, encontrou o idoso e ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana por importunação sexual contra a jovem.

Os inquéritos policiais por importunação sexual aumentaram 42% na Delegacia da Mulher de Apucarana. Foram 20 casos no ano passado contra 14 em 2021. Neste ano, já são 8 procedimentos encaminhados para análise do Poder Judiciário.

Tipificada apenas em setembro de 2018, a conduta criminosa passou a ser denunciada com mais frequência pelas vítimas desde então. Segundo o artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual é todo ato libidinoso praticado contra alguém sem anuência. A pena prevista é de prisão de um a cinco anos.

A delegada da Mulher de Apucarana, Luana Lopes, explica que esse tipo de crime já era comum. No entanto, a falta de tipificação antes de 2018 dificultava a sua repressão. “Esses fatos sempre aconteceram, inclusive, o advento do delito de importunação sexual veio justamente em decorrência da existência desses atos”, assinala. Para ler a reportagem completa, clique aqui.



