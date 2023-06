Idoso de 79 anos bate o veículo após sofrer mal súbito em Apucarana

Motorista foi socorrido por ambulância do Samu que passava pelo local na hora

Carro ficou com a frente danificada

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motorista de 79 anos sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (16) no centro de Apucarana após sofrer um mal súbito. O idoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência.

continua após publicidade

Ele dirigia pela Rua Munhoz da Rocha quando passou mal. O motorista chegou a subir na calçada com o veículo e bateu em uma árvore e em um poste. Ninguém foi atingido.

-LEIA MAIS: Capivaras em Apucarana trazem riscos de febre maculosa? Saiba aqui

continua após publicidade

Populares que passavam pelo local quebraram um dos vidros do carro para abrir a porta, que estava travada, e retiraram o idoso do veículo.

Uma ambulância básica do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que estava passando pelo local, atendeu o motorista. Ele sofreu pequenas escoriações. Como o idoso perdeu os sentidos antes do acidente, ele foi levado para observação no “Providência”.

Siga o TNOnline no Google News