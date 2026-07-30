Idoso de 78 anos é ameaçado de morte por mulher que ajudou em Apucarana

Suspeita exigiu dinheiro no portão da casa da vítima e já havia o forçado a levá-la até pontos de tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira (29), um idoso de 78 anos acionou a polícia após ser ameaçado de morte na porta de sua casa, na Vila Franko, em Apucarana. A autora das ameaças é uma mulher que o morador havia ajudado no passado com doações de alimentos e dinheiro.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, após o primeiro auxílio, quando a mulher ainda vivia em situação de rua, ela passou a frequentar sua residência com frequência, sempre exigindo mais dinheiro. O idoso revelou que a situação havia saído do controle e que, em várias ocasiões, foi forçado por ela a usar o próprio carro para levá-la até locais conhecidos como pontos de venda de drogas.

O caso mais recente e que motivou a denúncia ocorreu quando a suspeita chegou ao portão do idoso pedindo R$ 50. Diante da recusa do morador, a mulher passou a proferir ameaças graves, afirmando que retornaria durante a madrugada na companhia de dois homens para assassiná-lo.

A vítima repassou as características da autora aos policiais militares, descrevendo-a como uma mulher alta e magra, que vestia uma jaqueta preta e calça jeans no momento da ameaça. Ela também informou o suposto endereço onde a mulher estaria morando atualmente.

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Após registrar o caso e orientar o idoso sobre as medidas de segurança e representação legais, a equipe policial realizou rondas e buscas pela região com o objetivo de localizar a suspeita.