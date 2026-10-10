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ATAQUE DE CACHORRO

Idoso de 77 anos é atacado por cachorro chow-chow, em Apucarana

Vítima sofreu ferimento no punho e foi encaminhada à UPA; segundo os bombeiros, o animal seria de um vizinho

Escrito por Da Redação
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Idoso de 77 anos é atacado por cachorro chow-chow, em Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Um idoso de 77 anos foi atacado por um cachorro da raça chow-chow no final da manhã deste sábado (10), no Jardim Veneza, em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima sofreu um ferimento no punho e precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

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De acordo com o sargento Horácio, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o idoso consciente e orientado. O ferimento, possivelmente provocado pelos dentes do animal, apresentava sangramento, que já estava sendo controlado por familiares e pessoas que estavam no local.

Segundo o bombeiro, apesar de inicialmente parecer um ferimento simples, a lesão precisava de atendimento hospitalar para a realização de sutura.


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Idoso de 77 anos é atacado por cachorro chow-chow, em Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

De acordo com o filho da vítima, o cachorro seria de um vizinho da vítima. No entanto, os bombeiros não conseguiram confirmar as circunstâncias do ataque nem se o animal estava solto ou havia escapado.

Diante de ocorrências envolvendo ataques de cães, o sargento Horácio reforçou a importância da responsabilidade dos tutores na prevenção de acidentes.

Entre as orientações, estão manter os animais em locais seguros, evitar que circulem livremente pelas ruas e redobrar os cuidados no contato com crianças, principalmente quando se trata de cães de grande porte.

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O bombeiro também destacou que é fundamental garantir que os animais estejam devidamente contidos, evitando situações que possam colocar outras pessoas em risco.

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Apucarana ataque de cachorro Atendimento Médico IDOSO responsabilidade do tutor segurança animal
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