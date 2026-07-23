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JARDIM COLONIAL 2

Idoso de 76 anos fica ferido após ser atropelado por moto em Apucarana

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Caraíbas e João Andolfato na noite desta quinta-feira (23)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 21:19:03 Editado em 23.07.2026, 21:18:56
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Idoso de 76 anos fica ferido após ser atropelado por moto em Apucarana
Autor Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um idoso de 76 anos sofreu múltiplos ferimentos após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Colonial 2, em Apucarana (PR). O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Caraíbas e João Andolfato.

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Logo após a colisão, a vítima recebeu os primeiros socorros de moradores da região. As equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegaram rapidamente ao local para dar continuidade ao atendimento. Apesar de apresentar vários ferimentos devido ao impacto, o homem permaneceu consciente durante toda a avaliação inicial dos socorristas e foi encaminhado na sequência para cuidados médicos no Hospital da Providência.

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acidente de transito Apucarana atropelamento IDOSO saúde e primeiros socorros serviço de emergência
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