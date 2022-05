Idoso de 74 anos sofre golpe em banco de Apucarana

Da Redação

Um idoso, de 74 anos, perdeu quase dois mil reais após cair em um golpe. O morador de Apucarana estava na fila do Banco Itaú, localizado no centro do município, quando foi abordado por uma mulher, que se passou por funcionária da agência.

O idoso contou que chegou cedo na agência, por volta das 7h, na última quarta-feira (4). Uma mulher se aproximou e disse que iria atender mais cedo as prioridades. Então ele entregou o cartão da aposentadoria dele para a suspeita, que entrou na agência.

O aposentado contou que quando a mulher retornou, entregou um cartão e disse que o pagamento dele ainda não havia caído, que ele tinha que esperar, depois, atendeu um outro idoso, e quando voltou, disse que iria tomar um café e já voltava para ajudar as outras pessoas.

O idoso contou que ela não retornou e quando o banco abriu, ele contou o que tinha acontecido para a gerência da agência, que percebeu que ele havia caído em um golpe. O cartão dele foi trocado e a mulher, além de sacar o dinheiro da vítima, realizou compras na conveniência de um posto de combustíveis.

Na quinta-feira (5) o idoso procurou a Polícia Civil e registrou um Boletim de Ocorrência. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar a golpista.