Idoso de 74 anos reage a assalto, mas não evita roubo em Apucarana

Um idoso de 74 anos foi roubado enquanto caminhava na noite desta quinta-feira (2) em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima ainda teria reagido ao assalto após ver que o criminoso estava desarmado, mas mesmo assim não conseguiu evitar o crime.

O caso aconteceu na rua Sergipe, no Jardim Apucarana. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o idoso afirmou que quando chegava próximo da residência onde ele mora, um homem de moto se aproximou dele e pediu informações sobre a localização de um mercado. Em seguida, anunciou o assalto e pediu a carteira da vítima.

Após isso, o senhor viu que o criminoso estava desarmado e reagiu. Segundo os policiais, o assaltante chegou a cair da moto, mas conseguiu pegar a carteira da vítima e fugir do local. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o suspeito deixou um pé de chinelo, um boné e o retrovisor da moto para trás. Até o fechamento do B.O assaltante não foi encontrado, conforme a PM.

