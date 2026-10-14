Idoso de 70 anos morre após engasgo em Apucarana

Familiares iniciaram os primeiros socorros antes da chegada do Samu, mas o homem não resistiu

Um idoso de 70 anos morreu após se engasgar com alimento nesta quarta-feira (14) em Apucarana. Familiares iniciaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu. O caso ocorreu em uma residência no Jardim Catuaí III.

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Segundo apurou o TNOnline, as pessoas que estavam na residência retiraram parte do alimento e começaram as manobras de reanimação antes da chegada dos socorristas. No entanto, o idoso não resistiu.

A vítima tinha histórico de problemas de saúde. O idoso havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) recentemente, mas estava recuperado e praticava atividades físicas, segundo os familiares.