Idoso de 60 anos é ameaçado dentro de casa de apoio em Apucarana

Um idoso de 60 anos foi ameaçado nesta sexta-feira (13) dentro de uma casa de acolhida, em Apucarana, no norte do Paraná, após avisar o monitor de clínica sobre a compra e o consumo de bebida alcoólica por um dos internos, dentro do local, que fica localizado na rua Padre Severino Cerutti, na Vila Agari.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com a psicóloga da casa de acolhida e com o idoso. Segundo o senhor, ele avistou na última quarta-feira (11), o momento que dois internos da casa foram até uma horta que faz parte da organização e compraram uma garrafa de bebida alcoólica. Segundo o idoso, ele chegou a reprimir os homens que estão em recuperação, por ser proibido consumir bebidas no local.

No entanto, somente nesta sexta-feira (13) o senhor decidiu avisar o monitor da clínica. Após a coordenação do local ter conhecimento dos fatos, o homem foi chamado para conversar e de forma agressiva começou a ameaçar o idoso chamando ele de “cagueta” e “pilantra”. O homem ainda teria dito que ira “cortar a língua do senhor”.

Como consta no Boletim de Ocorrência (B.O) após as ameaças o homem fugiu da clínica. De acordo com os PMs, um patrulhamento foi realizado mas o suspeito não foi encontrado.

