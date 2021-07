Da Redação

Idoso cai de telhado ao fazer manutenção e fica ferido

Um idoso, de 64 anos, sofreu uma queda do telhado da casa dele, na tarde desta quarta-feira (28), na Rua Serra do Cadeado no Núcleo Habitacional Adriano Correia em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados.

O idoso contou que subiu no telhado para realizar uma manutenção, porém, se desiquilibrou e caiu.

O senhor sofreu uma queda de aproximadamente 3,5 metros de altura.

A vítima foi levada para o Hospital da Providência. O homem tem suspeita de fratura na escápula direita. A vítima estava consciente e orientada