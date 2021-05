Idoso bêbado é preso após acidente em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 62 anos, foi preso por dirigir embriagado na tarde desta quinta-feira (27) em Apucarana. O motorista do Ford Ka atingiu uma motocicleta causando escoriações leves em uma mulher.

Segundo a Guarda Civil Municipal, populares que estavam no local seguram o homem e retiraram a chave do carro, pois ele estava alterado e brigando com todos.

Ainda de acordo com a GCM o motorista quase prensou a vítima contra um caminhão que estava no local.

O Samu foi chamado mas a mulher não precisou ser encaminhada. O motorista foi preso em flagrante, pois o teste de etilômetro realizado pelos Agentes de trânsito apontou 1,08 mg/l.

A Guarda Civil Municipal encaminhou o homem para a delegacia.

Esse é o segundo acidente registrado em menos de 24h, envolvendo embriaguez no volante na cidade.