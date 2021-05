Idoso bêbado causa acidente e não percebe

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um idoso, de 66 anos, por embriaguez ao volante, omissão de socorro e prática de lesão corporal culposa na direção de veículo.

A equipe foi acionada para atendimento de acidente na Rua Geremias Lunardelli, esquina com Avenida Munhoz da Rocha. Ao chegar no local, a PM se deparou com a equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando atendimento ao condutor da motocicleta, que havia fraturado a perna na altura do fêmur.

Segundo testemunhas, o motorista do outro veículo, uma caminhonete S10 branca, estava com sinais de embriaguez. A PM identificou os dois envolvidos e observou que o carro não estava mais na rua do acidente. Ao ser questionado, conforme o boletim, o motorista disse que não percebeu o acidente e continuou dirigindo até Rua Clotário Portugal e lá foi informado sobre a colisão pela testemunha.

A PM conversou com a pessoa que avisou o condutor da caminhonete, que não parou para prestar socorro, e o seguiu para que ele voltasse ao local para ajudar.

Questionado em relação a ter ingerido bebida alcoólica, o idoso disse à PM que consumiu aproximadamente 3 cervejas e duas doses de uma bebida destilada. Porém, ele não quis fazer o teste de alcoolemia.

O homem foi preso pela PM e conduzido até a 17ª SDP.