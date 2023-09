Idoso bate rosto no chão após queda de bicicleta em trecho da BR-369

O ciclista recebeu os primeiros cuidados no local

Um homem de 74 anos ficou ferido no final da manhã desta terça-feira (5) depois de se envolver em um acidente na Avenida Brasil — perímetro urbano da BR-369 —, próximo à rotatória que dá acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, zona norte de Apucarana. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações dos socorristas, o idoso sofreu uma queda de bicicleta e bateu o rosto no chão, lhe causando ferimentos. Uma pessoa que transitava pela rodovia parou e acionou os bombeiros ao ver o ciclista machucado.

Os profissionais prestaram os primeiros socorros ao homem, colocando curativos em sua face. Na sequência, os socorristas o encaminhariam para uma unidade de saúde da cidade para receber os devidos cuidados, porém, ele recusou.

Depois de ser atendido, o idoso pegou a bicicleta e foi embora.

