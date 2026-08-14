Idoso bate em carro no semáforo e é preso por embriaguez no centro de Apucarana

Acidente ocorreu na Rua Miguel Simião, em Apucarana; condutor recusou o teste do bafômetro e estava agressivo com a equipe, segundo a PM

Um homem de 73 anos foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool na noite de quinta-feira (13), na região central de Apucarana. A prisão ocorreu logo após ele colidir o seu veículo contra a traseira de um carro que aguardava a abertura do semáforo na Rua Miguel Simião.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento de rotina pela via quando foi parada pelo marido da motorista atingida. Ele relatou aos policiais que sua esposa estava parada no sinal vermelho com um Fiat Fastback quando sentiu o impacto do Fiat Argo, conduzido pelo idoso.

Ao descer para verificar os danos, o marido percebeu o estado do outro motorista e imediatamente acionou a viatura que passava pelo local. Durante a abordagem, os policiais constataram que o idoso apresentava sinais claros de que havia bebido: andava cambaleando, exalava forte cheiro de álcool, estava com a fala enrolada e demonstrou agressividade.

O homem se recusou a soprar o bafômetro. Diante da recusa e dos sintomas evidentes, a equipe policial elaborou um termo de constatação de embriaguez e deu voz de prisão ao motorista. Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial para as providências legais cabíveis.

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A esposa do idoso compareceu ao local da batida e foi autorizada a levar o Fiat Argo, já que a documentação do carro estava em situação regular. Ninguém se feriu com gravidade na colisão.