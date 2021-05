Idosa vítima de atropelamento morre no hospital em Apucarana

Continua após publicidade

Uma mulher, de 72 anos, vítima de atropelamento, morreu nesta sexta-feira (14), em Apucarana. Neuza Maria Pieroni estava internada no Hospital da Providência há uma semana. A morte foi confirmada por uma sobrinha por meio das redes sociais.

Ela foi atropelada por uma moto na manhã do dia 7 de maio, enquanto atravessava a faixa de pedestres na Rua Ponta Grossa, no cruzamento com a Rua Osório Ribas de Paula, no centro da cidade. Na moto haviam duas pessoas que foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Já a idosa foi atendida pelos socorristas do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital. Contudo, devido aos ferimentos graves, veio a faleceu nesta sexta-feira (14) .

Até a publicação desta reportagem, os horários do velório e sepultamento ainda não tinham sido definidos.