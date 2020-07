Idosa solta fogos de artifício e vizinha chama a PM de Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma idosa de 76 anos deve responder por perturbação do sossego após soltar fogos de artifício do tipo estalinhos na noite de sexta-feira (12) em Apucarana. A vizinha dela chamou a Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, uma mulher que vive na Rua Bandeirantes no centro da cidade, disse que por volta das 22h a vizinha estourou alguns fogos e o barulho acabou perturbando e também assustou seus cães.

A idosa disse que soltou os estalinhos por que os cães da vizinha estavam incomodando com latidos, segundo a PM.

Diante da situação as duas foram levadas ao 10º Batalhão de Polícia Militar para a lavratura do termo circunstanciado. A PM ainda informou que elas moram no mesmo quintal.