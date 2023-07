Idosa recebe alta do hospital e é vítima de acidente em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito ter sido registrado na área central de Apucarana, no Norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (6). Uma caminhonete S10 teria furado a preferencial e atingiu a lateral de um taxi.

continua após publicidade

A colisão aconteceu no cruzamento da rua Professor Erasto Gaertner com a Rua Lapa, na esquina do prédio da Prefeitura Municipal. Informações apuradas pelo TNOnline mostram que o motorista da caminhonete descia pela Rua Lapa quando atingiu o taxi.

- LEIA MAIS: Idosa de 77 anos perde R$ 2 mil em novo furto em circular de Apucarana

continua após publicidade

A passageira do taxi, uma idosa de 66 anos, havia acabado de receber alta do hospital, após ter passado por uma cirurgia de retirada da vesícula. Ela voltava para sua casa com o taxi, mas precisou ser encaminhada novamente para a unidade de saúde com ferimentos.

O condutor do carro também sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital da Providência. O Corpo de Bombeiros enviou uma ambulância do Siate para a ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado.

O local do acidente ficou bastante movimentado por ser horário da saída das aulas, e o trânsito ficou interrompido na Rua Professor Erasto Gaertner.

Siga o TNOnline no Google News