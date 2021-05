Idosa que sofreu AVC é transferida para Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma idosa de de 67 anos que mora em Ivaiporã e sofreu um AVC hemorrágico, foi transferida para Apucarana, no começo da tarde desta sexta-feira (14).

O helicóptero do Samu realizou a transferência e pousou no campo de futebol do 'Lagoão'. A idosa foi levada para o Hospital da Providência.

É a segunda transferência realizada somente nesta sexta-feira (14). Um bebê de apenas dois meses veio de Curitiba.

Veja a chegada do helicóptero:

Foto por Reprodução