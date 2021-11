Da Redação

Idosa perde quase tudo após incêndio em Apucarana; veja

Uma idosa que mora em Apucarana, no Núcleo Vale Verde, perdeu praticamente tudo após um incêndio. Móveis, roupas e até alimentos foram consumidos pelas chamas. Demerson Alexandre da Silva contou que a mãe precisa da solidariedade das pessoas.

Na manhã desta terça-feira (16), Demerson avaliou o prejuízo e disse que o incêndio atingiu 70% da casa. "A casa é antiga, tem mais ou menos 25 anos de construção, o fogo começou após um curto-circuito e destruiu quase tudo, 70% da casa queimou. Por sorte minha mãe não estava em casa, estava apenas um sobrinho meu que conseguiu sair a tempo e chamou os Bombeiros. Minha mãe perdeu móveis, roupas, alimentos. Somos humildes, ela quase já não tinha muita coisa e o que tinha queimou" disse.

O filho alugou uma casa para a mãe que se recupera do susto. Uma campanha de arrecadação é realizada. "Vamos remover todo o telhado, precisamos de telhas, de viga, caibro, fiação Quem puder ajudar com cinquenta centavos, com qualquer valor ou com doações de materiais, móveis, roupas, é só me ligar ou doar através de pix, o número é: (43) 9 96125122", finaliza.

O incêndio aconteceu na tarde de domingo (14). Veja como a casa ficou

O incêndio aconteceu na tarde de domingo (14).





