Idosa pede para neto sacar aposentadoria e homem não retorna para casa

Homem saiu com o cartão da avó para sacar aposentadoria e não retornou para casa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma idosa de Apucarana, no norte do Paraná, teve a sua aposentadoria apropriada pelo seu próprio neto, na manhã da última quinta-feira (3), após pedir que o homem fosse até um banco sacar o dinheiro.

continua após publicidade

De acordo com o Boletim de Ocorrências do Polícia Militar, a senhora afirmou que entrou o seu cartão para o neto e pediu que ele fosse até a agência bancaria realizar o saque da sua aposentadoria, no valor de R$ 1.300,00.

LEIA MAIS - Apucarana apresenta tempo estável para a sexta-feira (4)

continua após publicidade

No entanto, muito tempo se passou e o homem não apareceu com o dinheiro da senhora. De acordo com os familiares, o rapaz é usuário de drogas, e por conta disso, eles suspeitam que o dinheiro foi usado para se drogar.

Segundo a PM, foi realizado patrulhamento pelas proximidades do local da casa, mas o suspeito não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News