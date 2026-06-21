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Idosa morre dentro de casa no centro de Apucarana

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e registrou a ocorrência no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 14:33:36 Editado em 21.06.2026, 15:33:47
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Idosa morre dentro de casa no centro de Apucarana
Autor As informações iniciais dão conta de que a moradora teria sofrido uma morte natural - Foto: GCM

Uma idosa de 69 anos foi encontrada morta dentro de sua casa na Rua Desembargador Clotário Portugal, na região central de Apucarana (PR), no início da tarde deste domingo (21). As informações iniciais dão conta de que a moradora teria sofrido uma morte natural. Não havia indícios de violência em seu corpo e nem sinais que apontem a suspeita de invasão à residência. O óbito foi posteriormente registrado pelas autoridades como resultado de um acidente doméstico.

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O corpo foi localizado pelo próprio irmão da vítima, um idoso de 70 anos. De acordo com as informações registradas pela Guarda Civil Municipal (GCM), ele tentou entrar em contato com a irmã pelo telefone durante a manhã. Como não obteve resposta e achou a situação incomum, decidiu ir até a residência. Utilizando uma cópia das chaves que possuía, ele entrou na casa e se deparou com a mulher caída no chão, já sem sinais vitais.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado, compareceu ao endereço e constatou oficialmente o óbito da moradora. Na sequência, a Polícia Civil e Polícia Científica também foram chamadas ao local para realizar os procedimentos legais de perícia e recolhimento do corpo.

As informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas.

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