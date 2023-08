Idosa fica presa às ferragens após capotamento na Vila Reis

O Corpo de Bombeiros de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionado no início da tarde desta quarta-feira (9), para atender um grave acidente na rodovia BR-376, no distrito da Vila Reis. Informações iniciais apontavam que uma idosa, de 60 anos, teria ficado presa às ferragens.

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, a mulher conduzia uma caminhonete S10, que capotou após colidir contra um Volkswagen Gol de cor branca. Ao chegarem no local, os socorristas do Siate constataram que a vítima já havia sido retirada dentro do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa não sofreu ferimentos graves e foi atendida consciente e orientada. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de um raio-X, após se queixar de dores na região do tórax. O

O condutor do Volkswagen Gol não sofreu ferimentos. O casso ficou estacionado no acostamento da rodovia após o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá investigar as causas do acidente.

