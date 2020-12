Idosa fica inconsciente após armário cair sobre ela; Samu atende a ocorrência - TNOnline

Continua após publicidade

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, atende na manhã desta quarta (2), uma idosa, que ficou inconsciente após o armário cair sobre ela.

De acordo com a equipe do Samu, a ocorrência foi registrada na Rua Albino Ganasim, no Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana. O atendimento do acidente doméstico está em andamento.