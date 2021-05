Idosa fica ferida em acidente registrado na área central

Continua após publicidade

Uma idosa, de 77 anos, ficou ferida em um acidente registrado na Rua Munhoz da Rocha, área central de Apucarana, na manhã desta quinta-feira (13).

A mulher estava no banco do passageiro do carro na saída do estacionamento do Shopping CentroNorte

A vítima foi encaminhada pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, com uma contusão no pé, suspeita de fratura, para a Unidade de pronto Atendimento (Upa).