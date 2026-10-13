Idosa fica ferida após cair dentro de ônibus no Terminal Urbano de Apucarana

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Mulher de 60 anos teve contusão nas costas, recebeu atendimento dos bombeiros e foi encaminhada à UPA

Uma mulher de 60 anos ficou ferida após sofrer uma queda dentro de um ônibus do transporte coletivo no Terminal Urbano de Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta terça-feira (13).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a essa ocorrência. No local, a equipe do Siate avaliou a vítima, que apresentava uma contusão nas costas.

Após receber os primeiros atendimentos, a idosa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.