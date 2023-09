Idosa fica ferida após atropelamento no 'bairro da Igrejinha'

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa, de 75 anos, ficou ferida após ser vítima de um atropelamento na manhã desta quarta-feira (27) na rotatória em frente ao Colégio Mater Dei, em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima atravessava a rua Talita Bresolin, no Jardim São Pedro, quando foi atingida por um veículo Chevrolet Corsa Classic.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente. De acordo com informações apuradas no local do atropelamento, a idosa sofreu um corte na região da cabeça e apresentou bastante sangramento. Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos à vítima e, então, a encaminharam para o Hospital da Providência.

A idosa foi levada para a unidade de saúde consciente e orientada, apesar do ferimento moderado. O condutor do carro não ficou ferido.

