Idosa fica com o olho roxo após ser agredida pelo filho em Apucarana

Uma idosa de 60 anos foi agredida com vários socos na região do rosto, pelo filho de 29 anos durante a madrugada desta quinta-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. Além das agressões, o homem teria pegado R$ 300,00 da mãe, além de expulsar ela de casa. O caso aconteceu em uma residência localizada no loteamento Sanches dos Santos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o agressor teria desferido os socos e pegado o dinheiro diretamente da carteira da mãe antes de expulsá-la da residência.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a idosa foi encontrada em via pública. Segundo os policiais, a vítima estava com os dois olhos roxos e inchados. O agressor foi localizado e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

