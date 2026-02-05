Leia a última edição
COLISÃO

Idosa é encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana após acidente

Colisão entre carro e motocicleta ocorreu nesta quinta-feira (05), na Rua Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 20:43:30 Editado em 05.02.2026, 20:43:22
Idosa é encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana após acidente
Autor A vítima foi transportada para o Hospital da Providência - Foto: TNOnline/Louan Brasileiro

Um acidente de trânsito registrado no início da noite desta quinta-feira (05), na Rua Ponto Grossa, no centro, em Apucarana (PR), deixou uma idosa ferida. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta e ocorreu próximo ao Molicenter Supermercado.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar atendimento à ocorrência. A condutora da moto, de 60 anos, sofreu uma contusão nas costelas esquerdas e no abdômen, além de um edema em membro superior esquerdo, mas estava consciente e orientada. O condutor do carro não ficou ferido. A vítima foi transportada para o Hospital da Providência.

acidente de transito Apucarana atendimento de emergência feridos hospital motocicleta
